Spezia, Gotti: “Napoli molto forte, proveremo a concedere il meno possibile” (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Spezia – Non è stata una settimana ordinaria per lo Spezia di Luca Gotti. L’addio del direttore tecnico Pecini, come ammette lo stesso allenatore in conferenza stampa, è stato “un fulmine a ciel sereno”. Di sicuro non il modo migliore per approcciare una delle partite più difficili della stagione, quella di domani al Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti: Addio Pecini – “Sono dispiaciuto molto per quanto successo con Pecini, posso dire che per me è stato un vero fulmine a ciel sereno. In questa settimana ho parlato più volte con la Società che mi ha ribadito la fiducia e mi ha dato segnali di gradimento per quanto fatto finora. Il club non ha intenzione di abbassare il livello di questa squadra e vuole uno Spezia sempre più ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa– Non è stata una settimana ordinaria per lodi Luca. L’addio del direttore tecnico Pecini, come ammette lo stesso allenatore in conferenza stampa, è stato “un fulmine a ciel sereno”. Di sicuro non il modo migliore per approcciare una delle partite più difficili della stagione, quella di domani al Maradona contro ildi Luciano Spalletti: Addio Pecini – “Sono dispiaciutoper quanto successo con Pecini, posso dire che per me è stato un vero fulmine a ciel sereno. In questa settimana ho parlato più volte con la Società che mi ha ribadito la fiducia e mi ha dato segnali di gradimento per quanto fatto finora. Il club non ha intenzione di abbassare il livello di questa squadra e vuole unosempre più ...

