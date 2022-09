Spezia, Gotti a sorpresa: “Non lo faremo a Napoli” (Di venerdì 9 settembre 2022) Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro il Napoli. Appuntamento domani ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Una panoramica sugli infortunati?“Non abbiamo migliorato molto da questo punto di vista. Oggi si allenerà Strelec per la prima volta dopo una settimana di febbre, non è una situazione agevole. Confido di portarlo a Napoli. Per gli altri ci sono progressi individuali per i tempi di recupero, che però sono più ampi rispetto all’immediato”.Proverà a giocare sull’agonismo?“Qualcosa lo cambieremo, perché il Napoli ce lo impone. È una delle poche squadre che riesce ad associare possesso palla e muovere palla nello stretto, fino a crearsi presupposti per l’attacco alla ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Luca, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro il. Appuntamento domani ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Una panoramica sugli infortunati?“Non abbiamo migliorato molto da questo punto di vista. Oggi si allenerà Strelec per la prima volta dopo una settimana di febbre, non è una situazione agevole. Confido di portarlo a. Per gli altri ci sono progressi individuali per i tempi di recupero, che però sono più ampi rispetto all’immediato”.Proverà a giocare sull’agonismo?“Qualcosa lo cambieremo, perché ilce lo impone. È una delle poche squadre che riesce ad associare possesso palla e muovere palla nello stretto, fino a crearsi presupposti per l’attacco alla ...

