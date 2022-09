Si comincia domenica 11, con una nuova sigla e Loretta Goggi (Di venerdì 9 settembre 2022) Prima il ricordo della regina Elisabetta. E poi pronti con la presentazione della 47esima edizione di domenica In (al via su Rai 1 domenica 11 settembre alle 14). La quattordicesima di Mara Venier, stracciato il record di Pippo Baudo, che di edizioni ne ha condotte 13. E c’è di più, perché all’alba del 2023, Mara Venier festeggerà 30 anni dalla sua prima conduzione datata 1993. Che fu piuttosto rocambolesca. Mara Venier cade durante la diretta tv a “domenica In”, ma va avanti: «Mi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 settembre 2022) Prima il ricordo della regina Elisabetta. E poi pronti con la presentazione della 47esima edizione diIn (al via su Rai 111 settembre alle 14). La quattordicesima di Mara Venier, stracciato il record di Pippo Baudo, che di edizioni ne ha condotte 13. E c’è di più, perché all’alba del 2023, Mara Venier festeggerà 30 anni dalla sua prima conduzione datata 1993. Che fu piuttosto rocambolesca. Mara Venier cade durante la diretta tv a “In”, ma va avanti: «Mi ...

IanLex2 : RT @teatrolafenice: Tra poco spegniamo le luci per le due prove generali di quesi giorni. Ora comincia il fine settimana: 'Madama Butterfly… - teatrolafenice : Tra poco spegniamo le luci per le due prove generali di quesi giorni. Ora comincia il fine settimana: 'Madama Butte… - a_levare : @laboccadellave4 Anche il primo gennaio è domenica. Non si comincia bene. - biondo2k : #ItalianBikeFestival -1: domani comincia il weekend di Misano, capitale della bicicletta. Fra gli eventi, #LaGialla… - MariaGemitaiz : RT @Edoardoleicorre: Io la domenica pomeriggio dopo le gare: no basta questo sport mi sta rovinando la vita non ne voglio sapere più niente… -