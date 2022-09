Sciopero Trenitalia e Italo venerdì 9 settembre 2022 | i treni oggi si fermano | gli orari

fsnews_it : Proclamato uno #sciopero nazionale ???? del personale viaggiante, dalle ore 9?? alle 1??7?? di venerdì #9settembre. L… - ilpost : Venerdì ci sarà uno sciopero nazionale dei macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper - Agenzia_Ansa : Sciopero delle Ferrovie, il 9 settembre 8 ore di stop contro le aggressioni. Protestano i macchinisti e capitreno d… - marmanug : RT @fsnews_it: Proclamato uno #sciopero nazionale ???? del personale viaggiante, dalle ore 9?? alle 1??7?? di venerdì #9settembre. La protest… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Sciopero trasporti 9 settembre, rischio caos in tutta Italia. Trenitalia e Italo: ecco i treni garantiti -

... per unonazionale del personale diTper. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione ". Qui è ...... gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, indica ancora la società, 'potranno protrarsi anche oltre l'orario di termine' dello, tenuto conto delle 'possibili ...Sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia in occasione dello sciopero di oggi dalle 9 alle 17.Sciopero dei treni, si prospetta un venerdì nero per i trasporti in tutta Italia. Dalle 9 di questa mattina alle 17 di questo pomeriggio si fermano infatti macchinisti e capitreno ...