Road Dogg | “Non credo che lo squash subito per mano di Brock Lesnar abbia rovinato Kofi Kingston”

(Di venerdì 9 settembre 2022) Come ben ricordiamo il 2019 è stato l’anno della “Mania“: il wrestler del New Day era talmente tanto over da spingere la compagnia a puntare su di lui come WWE Champion. Seppur il suo regno è stato descritto da molti come “deludente”, ci saremmo aspettati un finale diverso da quello andato in scena. Infattivenne letteralmente distrutto in quattro secondi da, senza mai avere una rivincita per la cintura: le critiche a questa scelta non sono mancate, ma c’è chi difende la scelta del team creativo. Sconfitta indolore Parlando a Sportskeeda, il rientranteha parlato di quello che accadde nell’ottobre di 3 anni fa, alla prima di SmackDown su FOX affermando:“Non penso che...

