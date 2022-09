Report Iss | cala incidenza a 197 casi ogni 100mila abitanti

StraNotizie : Covid oggi Italia, cala incidenza ma sale Rt: report Iss - News24Italy : #Covid oggi Italia, cala incidenza ma sale Rt: report Iss - EugenioBerto70 : Covid oggi Italia, cala incidenza ma sale Rt: report Iss - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, cala incidenza ma sale Rt: report Iss - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, cala incidenza ma sale Rt: report Iss - -

Infine, nell'getta anche luce sul fatto che tre regioni in Italia siano classificate a rischio "moderato", mentre le restanti 18 sono considerate a "basso" rischio.'Nel periodo 17 - 30 agosto 2022 - si legge neldiffuso dall'- l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 (range 0,78 - 1,04), in aumento rispetto alla settimana ...Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - Prosegue il calo dell'incidenza settimanale di Covid-19 in Italia. A livello nazionale il dato scende a 197 casi ...Nuovo report settimanale sulla situazione Covid in Italia a cura dell'Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute. Continua a calare l'incidenza dei casi su 100mila abitanti, mentre procede ...