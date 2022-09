Psg | Renato Sanches | lesione agli adduttori Verrà rivalutato tra 10 giorni

(Di venerdì 9 settembre 2022) Infortunio per, calciatore del Psg ed ex obiettivo di mercato del Milan. Il portoghesetra dieci

sportface2016 : #Ligue1 | #Psg, si ferma #RenatoSanches: lesione agli adduttori della coscia destra - PianetaMilan : #Psg, #RenatoSanches: lesione agli adduttori. Verrà rivalutato tra 10 giorni - Max_Super_Max : Renato + infirmerie PSG = - Tonaliano_ : @PSG_inside @Aspetar Cosa potevamo essere renato ?? - MilanWorldForum : PSG: lesione agli adduttori per Sanches. Le news QUI -) -

Brutte notizie in casa Paris Saint - Germain . Il tecnico del club francese Christophe Galtier sarà costretto a rinunciare aSanches almeno fino alla sosta di campionato. Il centrocampista portoghese, infatti, ha riportato una lesione agli adduttori della coscia destra e le sue condizioni fisiche saranno rivalutate ...Commenta per primo Sceso in campo soltanto nel finale di Paris Saint Germain - Juve il centrocampista portoghese dei parigini, e a lungo obiettivo di mercato poi sfumato del Milan ,Sanches , ha subito un infortunio che lo costringerà ad almeno 10 giorni di stop. Il club parigino ha ufficializzato con un comunicato che gli esami a cui l'ex - Lille si è sottoposto hanno ...Brutte notizie in casa Paris Saint-Germain. Il tecnico del club francese Christophe Galtier sarà costretto a rinunciare a Renato Sanches almeno fino alla sosta di campionato. Il centrocampista portogh ...Sceso in campo soltanto nel finale di Paris Saint Germain-Juve il centrocampista portoghese dei parigini, e a lungo obiettivo di mercato poi sfumato del Milan, Renato Sanches, ha subito un infortunio ...