Olivera | “Dobbiamo seguire la strada di Maradona | c’è una cosa di Napoli che mi fa impazzire!”

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il terzino sinistro uruguaiano delMathiasha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube ufficiale del club. Dopo i tanti dubbi che hanno accompagnato la preparazione estiva dell’ex calciatore del Getafe, la prova sontuosa contro il Liverpool sembra aver mostrato a tutti il vero volto del laterale mancino, che si contenderà tutto l’anno la fascia con Mario Rui. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: “Vivo qui in Europa con la mia fidanzata e i miei due cani, mentre in Uruguay ho tutto il resto della mia famiglia alla quale sono molto legato. Mio padre al momento è qui per aiutarmi in questo mio primo periodo. Voglio godermi questa nuova esperienza”. “Ho iniziato a giocare a calcio nel Caraveles, poi a 12 anni sono approdato al Nacional e lì ho fatto tutte le giovanili fino a coronare il sogno ...