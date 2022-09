“Oddio, no!”. L’ex UeD sbarca a Venezia ed è ‘dramma’: l’anello di diamanti cade nel canale (Di venerdì 9 settembre 2022) L’ex UeD Angela Caloisi perde l’anello nel canale di Venezia. Incredibile disavventura per l’influencer giunta nella città lagunare in occasione della 79esima edizione della Mostra del Cinema. La 26enne di Caserta è stata invitata al Festival come ambasciatrice di GHD, azienda che si occupa di piastre e accessori per capelli. Purtroppo, prima di sfilare sul red carpet, L’ex corteggiatrice è stata protagonista di uno spiacevolissimo episodio. In molti ricorderanno la sua esperienza a Uomini e Donne. Angela Caloisi arrivò nello studio del programma condotto da Maria De Filippi per corteggiare il tronista Paolo Crivellin. Riuscì così a conquistarlo e da quel momento i due hanno formato una coppia inossidabile. Poco tempo dopo essere usciti insieme dal dating show i due hanno acquistato casa: “Non so ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022)UeD Angela Caloisi perdeneldi. Incredibile disavventura per l’influencer giunta nella città lagunare in occasione della 79esima edizione della Mostra del Cinema. La 26enne di Caserta è stata invitata al Festival come ambasciatrice di GHD, azienda che si occupa di piastre e accessori per capelli. Purtroppo, prima di sfilare sul red carpet,corteggiatrice è stata protagonista di uno spiacevolissimo episodio. In molti ricorderanno la sua esperienza a Uomini e Donne. Angela Caloisi arrivò nello studio del programma condotto da Maria De Filippi per corteggiare il tronista Paolo Crivellin. Riuscì così a conquistarlo e da quel momento i due hanno formato una coppia inossidabile. Poco tempo dopo essere usciti insieme dal dating show i due hanno acquistato casa: “Non so ...

