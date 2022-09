Leroy Merlin: nuove assunzioni di oltre 400 Hostess/Steward e Addetti alla Vendita (Di venerdì 9 settembre 2022) L’azienda ricerca diplomati e laureati per i punti Vendita in Italia Leroy Merlin offre nuove opportunità di lavoro a oltre 400 persone da inserire presso i 50 punti Vendita presenti sul territorio nazionale. La ricerca riguarda soprattutto Addetti alla Vendita, con passione per la Vendita, orientamento al cliente, dinamicità e proattività, buone capacità comunicative e relazionali, di pianificazione e di organizzazione, i quali dovranno occuparsi delle attività di caricamento delle merci e tenere le aree promozionali sempre ben fornite, chiare e attrattive, accogliere i clienti facilitando il loro orientamento nel percorso d’acquisto, accompagnare i clienti all’interno dei reparti dello store, semplificare e rendere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 settembre 2022) L’azienda ricerca diplomati e laureati per i puntiin Italiaoffreopportunità di lavoro a400 persone da inserire presso i 50 puntipresenti sul territorio nazionale. La ricerca riguarda soprattutto, con passione per la, orientamento al cliente, dinamicità e proattività, buone capacità comunicative e relazionali, di pianificazione e di organizzazione, i quali dovranno occuparsi delle attività di caricamento delle merci e tenere le aree promozionali sempre ben fornite, chiare e attrattive, accogliere i clienti facilitando il loro orientamento nel percorso d’acquisto, accompagnare i clienti all’interno dei reparti dello store, semplificare e rendere ...

cittadiariano : Leroy Merlin: nuove assunzioni di oltre 400 Hostess/Steward e Addetti alla Vendita - L_Apostata : @Yaxara Mo vado a Leroy Merlin e me lo faccio da solo, non sto nella pelle! - AnnaAnusiaAnia : @AngelinaDeG2860 Qui fa freschino, brutto,griggio per ora.Sono a Leroy Merlin a comprare scegliere la roba per i pavimenti, povera me ???????? - _yelle_ : una giornata di lavoro passata da Leroy Merlin -