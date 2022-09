La prof di Benevento arrestata con l’accusa di violenza sessuale aggravata su un alunno di 12 anni (Di venerdì 9 settembre 2022) Una professoressa di una scuola media della provincia di Benevento è stata arrestata con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un suo alunno di appena 12 anni. Le indagini sono partite lo scorso marzo a seguito della denuncia del dirigente scolastico e della successiva querela sporta dai genitori della vittima e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari ai danni dell’insegnante. Stando a quanto emerso, la donna avrebbe approfittato della sua posizione di autorità e dell’inferiorità fisica del 12enne per indurlo a compiere e a subire atti sessuali. violenza sessuale aggravata su un alunno di 12 ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Unaessoressa di una scuola media della provincia diè statacondinei confronti di un suodi appena 12. Le indagini sono partite lo scorso marzo a seguito della denuncia del dirigente scolastico e della successiva querela sporta dai genitori della vittima e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari ai ddell’insegnante. Stando a quanto emerso, la donna avrebbe apittato della sua posizione di autorità e dell’inferiorità fisica del 12enne per indurlo a compiere e a subire atti sessuali.su undi 12 ...

Adnkronos : #Benevento, prof arrestata per violenza sessuale su alunno 12enne. - qnazionale : Benevento, arrestata prof delle medie: 'Violenze sessuali su studente di 12 anni' - Yogaolic : RT @rep_napoli: Benevento, prof arrestata per violenza sessuale aggravata su 12enne [aggiornamento delle 12:29] - momentosera : Presunti abusi sessuali su alunno 12enne, arrestata prof. Il caso da #Benevento, dove la Procura, coordinata da Ald… - rep_napoli : Benevento, prof arrestata per violenza sessuale aggravata su 12enne [aggiornamento delle 12:29] -