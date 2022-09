Joe Biden incontra Intel: parte la costruzione di Silicon Heartland (Di venerdì 9 settembre 2022) Joe Biden dice “Ok” ad Intel. Via libera alla costruzione di Silicon Heartland. Saranno gli impianti più innovativi ed avanzati della terra La giornata di oggi segna un momento cruciale nel percorso di costruzione di una catena di fornitura di semiconduttori più equilibrata e resiliente dal punto di vista geografico, e nell’intera storia. La creazione del Silicon Heartland è la prova del potere degli incentivi governativi di sbloccare gli investimenti privati, per creare migliaia di posti di lavoro altamente remunerativi e favorire la sicurezza economica e nazionale degli Stati Uniti. Non saremmo qui oggi senza il sostegno dei leader dell’amministrazione, del Congresso e dello Stato dell’Ohio, che condividono la visione di contribuire a riportare ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 settembre 2022) Joedice “Ok” ad. Via libera alladi. Saranno gli impianti più innovativi ed avanzati della terra La giornata di oggi segna un momento cruciale nel percorso didi una catena di fornitura di semiconduttori più equilibrata e resiliente dal punto di vista geografico, e nell’intera storia. La creazione delè la prova del potere degli incentivi governativi di sbloccare gli investimenti privati, per creare migliaia di posti di lavoro altamente remunerativi e favorire la sicurezza economica e nazionale degli Stati Uniti. Non saremmo qui oggi senza il sostegno dei leader dell’amministrazione, del Congresso e dello Stato dell’Ohio, che condividono la visione di contribuire a riportare ...

LaVeritaWeb : Scoop di «Fox News» che pubblica le mail che dimostrano come il figlio di Biden abbia organizzato, per un suo clien… - LaStampa : Trump insulta Joe Biden: “Deve essere pazzo o affetto da demenza senile” - BojovnikBozhi : RT @ultimoraLIVE: Elisabetta II: presidente Joe Biden parteciperà ai funerali @ultimoralive - RadioBullets : Il presidente americano Joe Biden sarà presente ai funerali della regina Elisabetta a Londra. Lo confermano fonti d… - marielSiviglia : Paghi la sporca guerra di Joe Biden in Ucraina contro la Russia e zitto. -