Guerra Russia-Ucraina, la controffensiva di Kiev sfonda nel fronte russo a sud di Kharkiv. Zelensky: "Ripresi 30 insediamenti" (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli ucraini liberano Kupiansk e, secondo canali russi, Izyum. Putin in difficoltà invia rinforzi ceceni a Kherson. Italia all’Onu: «Emergenza alimentare». Tetto al prezzo gas, Mattarella: «Urgentissimo superare le resistenze nell’Unione europea». Kiev si prepara per un attacco informatico russo Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli ucraini liberano Kupiansk e, secondo canali russi, Izyum. Putin in difficoltà invia rinforzi ceceni a Kherson. Italia all’Onu: «Emergenza alimentare». Tetto al prezzo gas, Mattarella: «Urgentissimo superare le resistenze nell’Unione europea».si prepara per un attacco informatico

federicofubini : Se la guerra in #Ucraina continua così disastrosamente per la #Russia, #Putin tra poco dovrà scegliere se introdurr… - gparagone : Le #sanzioni alla #Russia sono totalmente sbagliate. Se di tavolo di pace non si parla è perché c’è una responsabi… - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Kiev riconquista oltre 30 paesi, avanza la controffensiva - danijournal : RT @StefaniaBattis4: I russi fuggono da #kharkiv e si lasciano indietro le loro “protezioni militari”: elmetti che sembrano arrivare dalla… - AfroditeEmma_ : RT @ultimenotizie: “Non approvo l'approccio dell'Occidente rispetto alla guerra #Russia-#Ucraina. L'Occidente segue una politica che si bas… -