Glasgow Rangers-Napoli: Il comunicato UFFICIALE

La morte della Regina Elisabetta ha nesso a rischio la gara di Champions League che vedrà il Napoli affrontare in trasferta i Glasgow Rangers. 

Glasgow Rangers-Napoli a rischio. Il club scozzese, con un comunicato UFFICIALE pubblicato sui propri canali, ha confermato che discussioni sono in atto con la Uefa, ma che per il momento la partita è confermata. 

IL comunicato

"In questo momento difficile per il Regno Unito, siamo consapevoli della continua incertezza in merito all'organizzazione dei tifosi e ai piani di viaggio per la prossima settimana. Siamo consapevoli che le risorse civiche e la polizia saranno sotto pressione in particolare martedì 13 settembre. Possiamo confermare che sono in corso discussioni tra UEFA, Police Scotland e ..."

