Giorgia Meloni attacca il Pd al Mandela Forum di Firenze e scoppia la polemica con il sindaco Nardella (Di venerdì 9 settembre 2022) Giorgia Meloni attacca il Pd al Nelson Mandela Forum. La leader di Fratelli d’Italia si è presentata a Firenze in grande stile davanti a circa 2 mila persone accompagnata da sindaci di centrodestra del capoluogo toscano. Dall’altra parte il sindaco Dario Nardella ha risposto alla visita della Meloni. Giorgia Meloni attacca il Pd al Mandela Forum di Firenze Cinquanta euro a persona per cenare con Giorgia Meloni al Mandela Forum di Firenze, da sempre considerata un sito a sfondo Pd. Nella serata di giovedì 8 settembre 2022, c’erano circa due mila persone ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 settembre 2022)il Pd al Nelson. La leader di Fratelli d’Italia si è presentata ain grande stile davanti a circa 2 mila persone accompagnata da sindaci di centrodestra del capoluogo toscano. Dall’altra parte ilDarioha risposto alla visita dellail Pd aldiCinquanta euro a persona per cenare conaldi, da sempre considerata un sito a sfondo Pd. Nella serata di giovedì 8 settembre 2022, c’erano circa due mila persone ...

gjscco : RT @DavideR46325615: Giuseppe Conte: 'In Italia abbiamo problemi di energia, disoccupazione, corruzione, imprenditori che sfruttano e Giorg… - GigiAdinolfi : RT @DavideR46325615: Giuseppe Conte: 'In Italia abbiamo problemi di energia, disoccupazione, corruzione, imprenditori che sfruttano e Giorg… - sardo1951 : RT @GiovaQuez: Nunzia De Girolamo: 'Se il 26,5% degli italiani voterebbe Giorgia Meloni...' #Piazzapulita - felipegelart : RT @Drittorovescio_: 'Giorgia Meloni sono 30 anni che sta in Parlamento e guadagna 500 euro al giorno' @GiuseppeConteIT sul reddito di ci… - AgenziaH : RT @saveriolakadima: Un 17 enne di Barletta ha ucciso a coltellate un venditore ambulante marocchino. Vorrei chiedere a Giorgia #Meloni e M… -