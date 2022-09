Full Circle, Claire Danes si aggiunge al cast della serie di Steven Soderbergh targata HBO Max (Di venerdì 9 settembre 2022) Full Circle, la serie tv di Steven Soderbergh in sviluppo per HBO Max, aggiunge un altro nome al suo cast: l'attrice di Homeland Claire Danes. Continua a crescere il cast di Full Circle: Claire Danes è la nuova aggiunta alla miniserie di Steven Soderbergh in produzione per la piattaforma streaming HBO Max. Dopo l'arrivo dell'attrice di Joker e Atlanta Zazie Beetz nel cast di Full Circle, lo show diretto e prodotto dal regista di Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco e Sesso, bugie e videotape può spuntare un'altra casella nella lista delle star che ci ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 settembre 2022), latv diin sviluppo per HBO Max,un altro nome al suo: l'attrice di Homeland. Continua a crescere ildiè la nuova aggiunta alla minidiin produzione per la piattaforma streaming HBO Max. Dopo l'arrivo dell'attrice di Joker e Atlanta Zazie Beetz neldi, lo show diretto e prodotto dal regista di Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco e Sesso, bugie e videotape può spuntare un'altra casella nella lista delle star che ci ...

