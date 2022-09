Elisabetta II | la regina di un impero  tramontato

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - Nick_cannonier : La regina Elisabetta che spiega la sua morte: - draxlyss : RT @likethewavess: la tv:'sui social è una gara di solidarietà per la Regina Elisabetta ' beh oddio...twitter... -

Dopo la scomparsa dellaII, i club inglesi impegnati in Europa e Conference League (Manchester United, Arsenal e West Ham) le ...I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu hanno osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dellaII a 96 anni.È morta la regina Elisabetta a Balmoral ieri sera a 96 anni anni. A dare il triste annuncio è stato il Buckingham Palace dopo tante notizie e apprensioni che seguivano le sue aggravate condizioni di ...Non poteva non aprirsi con le storiche immagini della Regina Elisabetta morta ieri la puntata di Unomattina Estate andata in onda oggi, venerdì 9 settembre 2022, che è stata anche l’ultima poiché da ...