Elezioni: Conte, 'sarà anche governo migliori ma senza coraggio resti al palo' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Questo governo dei migliori aveva tutte le carte in regola, aveva curriculum e competenze, conoscenze, entrature negli ambienti finanziari, ma se non lavori per il tuo popolo con coraggio e determinazione non vai da nessuna parte, abbracci la logica dello stesso e la tecnica del rinvio, come è successo adesso. Avrà anche avuto i curriculum migliori, ma ci ha portato allo stallo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, rivendicando il risultato del Pnrr ottenuto in Europa durante la presentazione del programma elettorale M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Questodeiaveva tutte le carte in regola, aveva curriculum e competenze, conoscenze, entrature negli ambienti finanziari, ma se non lavori per il tuo popolo cone determinazione non vai da nessuna parte, abbracci la logica dello stesso e la tecnica del rinvio, come è successo adesso. Avràavuto i curriculum, ma ci ha portato allo stallo". Così il leader del M5S Giuseppe, rivendicando il risultato del Pnrr ottenuto in Europa durante la presentazione del programma elettorale M5S.

AndreaMarcucci : C’è una coincidenza che si verifica in campagna elettorale. Putin pretende dall’Europa il ritiro delle sanzioni e… - fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - PagellaPolitica : In un’intervista con il manifesto, Giuseppe Conte ribadisce che il Movimento 5 stelle ha rispettato l’80% degli imp… - Claudia33990746 : RT @CicchiRoby: La cialtroneria e balle del Signor #Conte fanno ridere persino Vanna Marchi!Dopo aver sfiduciato sciaguratamente #Draghi co… - Nanoalto : RT @Guido07261: @ultimora_pol Invece gli 80 € che questo tizio ha dato alla vigilia delle elezioni europee non erano clientelismo? Forse è… -