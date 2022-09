Electronic Arts: aperto lo studio Ridgeline Games per Battlefield (Di venerdì 9 settembre 2022) Una guerra così importante da meritare un team apposito: Electronic Arts apre i battenti di Ridgeline Games, uno studio tutto per Battlefield Dopo aver annunciato un modello di sviluppo rivolto a più studi per Battlefield, il publisher e detentore dell’IP Electronic Arts ne ha aperto uno, ovvero Ridgeline Games. A capitanare questa nuova squadra è Marcus Lehto, co-creatore di nientemeno che sua maestà Halo. Il team interessato consiste perlopiù di veterani dell’industria, che svilupperanno una nuova campagna narrativa nel medesimo universo dell’amata serie. Le dichiarazioni di entusiasmo, come spesso e volentieri avviene in questi casi, non si sono certo fatte attendere. Dal canto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 settembre 2022) Una guerra così importante da meritare un team apposito:apre i battenti di, unotutto perDopo aver annunciato un modello di sviluppo rivolto a più studi per, il publisher e detentore dell’IPne hauno, ovvero. A capitanare questa nuova squadra è Marcus Lehto, co-creatore di nientemeno che sua maestà Halo. Il team interessato consiste perlopiù di veterani dell’industria, che svilupperanno una nuova campagna narrativa nel medesimo universo dell’amata serie. Le dichiarazioni di entusiasmo, come spesso e volentieri avviene in questi casi, non si sono certo fatte attendere. Dal canto ...

