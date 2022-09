(Di venerdì 9 settembre 2022) Nell’ultimo Tour de France ha dato spettacolo, ha colto tre vittorie di tappa, ha vestito la Maglia Gialla ed ha trionfato nella classifica a punti.vanè pronto a chiudere questo 2022 in grande stile, puntando tutto sui Mondiali di Wollongong. Nel frattempo il belga della Jumbo-Visma inizia a pensare al prossimo anno, magari con qualche novità nel. Le sue parole a WielerFlits: “In questo momento non scarterei unsenza Tour de France. Vorrei proprio avere un diverso approccio in futuro a una stagione, visto che la mia preparazione negli ultimi anni è stata praticamente sempre la stessa. Mi piacerebbe introdurre qualche variazione”. Il pubblico del Bel Paese può sognare: “Beh, sarebbe bello correre ilo la Vuelta a España ...

MichelePucciar2 : I gregari han fatto vincere un tour a Vingegaard. Viva i gregari. Per non parlare di Benoot e Laporte nelle.classic… -

Dylan Teuns ha concluso il suo intervento affermando: ' La spiegazione che mi è stata data è che non ero adatto alle esigenze dei capitani. Ero pronto per correre in aiuto die Remco. Non avevo preso in considerazione che non sarei stato convocato, pensavo che la mia presenza fosse certa'.Domenica il ciclista della Trek Segafredo stava correndo il Bretagne Classic, gara World Tour vinta poi daVan Aert, quando è stato costretto al ritiro per l'ennesima caduta stagionale. Fin dall'... Ciclismo, Wout van Aert: "Nel 2023 potrei cambiare programma e fare il Giro d'Italia" Ecco i favoriti e la startlist del GP de Quebec prima classica canadese world tour: tantissimi big alla partenza della corsa ...Ecco chi sono i favoriti del GP de Montreal edizione 2022. Una corsa ricca di big che promette sicuramente spettacolo ed emozioni ...