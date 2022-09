Cammaroto | “Mercato Napoli? De Laurentiis e Giuntoli meritano un plauso Retroscena su CR7 e Lozano”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 settembre 2022) Emanuele, suMagazine.Com, analizza ildeled il periodo che sta vivendo la squadra azzurra. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calcio: ''Semplicemente perfetto. Non si può che definire così ilche ha dominato il Liverpool di Jurgen Klopp e legittima così le sue ambizioni per una Champions League da mina vagante ma soprattutto certifica il ruolo di principale antagonista del Milan nella corsa allo Scudetto, quest'anno come già nella scorsa stagione. afferma- Sembrano appartenere ad un'altra era geologica le preoccupazioni di tutti (compreso il sottoscritto) per unche non decollava, al netto però della convinzione che i partenti erano giocatori importanti ma a fine ...