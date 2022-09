Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Bundesliga e Ligue 1 (9 - 11 Settembre) (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la decisione della Premier League di rinviare le gare della settimana giornata, presa dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, cambia il palinsesto di Calcio Estero di Sky, che tra questa sera e domenica manderà in onda diversi incontri della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese.Dopo due pari con avversarie insidiose (e il netto... Leggi su digital-news (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la decisione della Premier League di rinviare le gare della settimana giornata, presa dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, cambia il palinsesto didi Sky, che tra questa sera e domenica manderà in onda diversi incontri dellatedesca e della1 francese.Dopo due pari con avversarie insidiose (e il netto...

Fantacalcio : Il Brasile pesca in Italia, convocati Ibanez e Bremer - sportface2016 : #Liga, grande salto del #Barcellona nei parametri del bilancio. Miglior saldo per il #Real Madrid - sportli26181512 : #Psg, #Galtier: '#Donnarumma è giovane, con la Juve ha fatto due parate decisive': Il tecnico difende il portiere a… - Luxgraph : Psg, Galtier: 'Donnarumma? L'errore con la Juve non deve condizionarlo' - sportli26181512 : #Balotelli, il messaggio per la #ReginaElisabetta: 'Grazie, esempio di pace e giustizia': Supermario omaggia, con u… -