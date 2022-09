Accordo in Ue: qualcosa va fatto per la crisi energetica. Manca l'intesa su cosa fare (Di venerdì 9 settembre 2022) Al tavolo dei 27 le idee continuano a girare senza una soluzione. I ministri dell’Energia ancora fermi sulla richiesta di una proposta della Commissione: lo aveva già chiesto il Consiglio di giugno. Incerta la presentazione la prossima settimana, possibile nuovo summit entro fine settembre. Ma sul price cap si insiste a voler colpire solo il gas russo: poca roba. Cingolani: "Io ho finito, tocca alla politica" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 settembre 2022) Al tavolo dei 27 le idee continuano a girare senza una soluzione. I ministri dell’Energia ancora fermi sulla richiesta di una proposta della Commissione: lo aveva già chiesto il Consiglio di giugno. Incerta la presentazione la prossima settimana, possibile nuovo summit entro fine settembre. Ma sul price cap si insiste a voler colpire solo il gas russo: poca roba. Cingolani: "Io ho finito, tocca alla politica"

