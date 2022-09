Verso le elezioni: ci vuole un confronto televisivo tra tutti i leader (Di giovedì 8 settembre 2022) Se qualche leader rinuncia, il confronto si farà lo stesso, con chi accetta di partecipare Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 settembre 2022) Se qualcherinuncia, ilsi farà lo stesso, con chi accetta di partecipare Segui su affaritaliani.it

ItaliaViva : Verso le elezioni, anche @meb tra i big attesi in Calabria. @Emagorno - Giacomo40056891 : @Principe_dUcria Pensi che l’arrivo dell’autunno possa rallentare l’avanzata ucraina? Se i repubblicani vincessero… - Liditz : A sinistra perderemo tutti, come sempre d'altronde, ma anche queste elezioni faranno da spartiacque tra le ruote di… - donita_b : 'L’eccesso di aggressività sta depositando e facendo filtrare in profondità veleni nei rispettivi elettorati: un se… - BencivenniMaria : Da Mppu Italia : In dialogo verso le elezioni -