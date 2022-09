Tifosi del Liverpool devastano Napoli | aggredito un motociclista | altro che avvertimento – VIDEO

(Di giovedì 8 settembre 2022)finisce 1-4 e scatena la follia degli hooligans inglesi che prendono di mira passanti e scooter. Idelsu via Marina asono stati filmati mentre prendevano d’assalto con mazze e bastoni alcuni passanti inermi, oltre a scaraventare per terra unche transitava da quelle parti. Una follia veramente assurda quella deidei Reds che evidentemente delusi per la pesante sconfitta maturata sul terreno di gioco, hanno deciso di sfogare la propria frustrazione con atti di pura violenza.i: scontri Qualche schermaglia c’era stata già subito dopo la partita di Uefa Champions League, con idelle due tifoserie che sono venuti a contatto, nonostante ...

Glongari : Entusiasmo pazzesco per #Icardi da parte dei tifosi del #Galatasaray ?????? - _Morik92_ : Il calcio del popolo è un'espressione piena zeppa di ipocrisia, specialmente quando nel 2022 viene impedito ai tifo… - cmdotcom : Altro che calcio del popolo, il #Psg di #AlKhelaifi fa spogliare i tifosi della #Juve! - Claudel_IT : @Fraudon3punto0 @colombre @Alessandroad05 @Kvaratskhelismo Dalla finale di 3 mesi fa ad oggi possono essere cambiat… - calcioinglese : Joey Barton ieri a Londra con i tifosi del Marsiglia (sua ex squadra) prima della partita contro il Tottenham. -

Scene da guerriglia urbana nella zona centrale di Napoli, in particolare su via Marina, a causacomportamento deiLiverpool, che ...Lo sanno i due tennisti, il loro staff e tutti i. Elettricità ovunque, anche durante le pause per cambiare latocampo. Alcaraz vince il primo set. Sono passati appena 53 minuti. E' un 6 - ...Sono stati denunciati quattro tifosi inglesi per l'aggressione ai danni di passanti alla fine del match Napoli-Liverpool ...Dopo l'esonero nella giornata di martedì, Sinisa Mihajlovic ha condiviso una lettera d'addio al Bologna su "La Gazzetta dello Sport" ...