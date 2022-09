Spazio, fuori dal Sistema solare tanti i pianeti alieni ricchi di acqua (Di giovedì 8 settembre 2022) fuori dal Sistema solare i pianeti ricchi di acqua sono molto piu’ numerosi di quanto si immaginasse. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Science e coordinata da Rafael Luque, dell’Università di Chicago e dell’Istituto di Astrofisica dell’Andalusia, che ha catalogato alcuni dei pianeti che sono in orbita attorno alle stelle piu’ comuni, le nane rosse. Ha individuato cosi’ tre famiglie di pianeti in base alla loro densita’: gassosi, rocciosi e ricchi di acqua. Poiché sulla Terra l’acqua e’ l’elemento fondamentale per l’esistenza della vita, gli astronomi che si dedicano alla ricerca di pianeti alieni potenzialmente abitabili si concentrano sulla ricerca di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022)daldisono molto piu’ numerosi di quanto si immaginasse. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Science e coordinata da Rafael Luque, dell’Università di Chicago e dell’Istituto di Astrofisica dell’Andalusia, che ha catalogato alcuni deiche sono in orbita attorno alle stelle piu’ comuni, le nane rosse. Ha individuato cosi’ tre famiglie diin base alla loro densita’: gassosi, rocciosi edi. Poiché sulla Terra l’e’ l’elemento fondamentale per l’esistenza della vita, gli astronomi che si dedicano alla ricerca dipotenzialmente abitabili si concentrano sulla ricerca di ...

