Serie A, è di Colombo il gol del mese: premiata la rete contro il Napoli (VIDEO) (Di giovedì 8 settembre 2022) La rete segnata da Lorenzo Colombo in occasione di Napoli-Lecce è stata nominata come 'gol del mese di agosto' del campionato di Serie A Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 settembre 2022) Lasegnata da Lorenzoin occasione di-Lecce è stata nominata come 'gol deldi agosto' del campionato di

DAZN_IT : Il primo gol in Serie A non si scorda mai ? Che gioiello di Lorenzo Colombo ?? #NapoliLecce #SerieATIM #DAZN - gippu1 : Il primo calciatore di proprietà del Milan a segnare in serie A nell'era Red Bird poteva essere - ironia della sort… - AntennaSud : Serie A: Di Colombo il gol più bello del mese di agosto - CecconFlavio : Guardo la top 10 Netflix tra serie e film guardate in Italia. Io mi guardo Colombo, sono vecchio. - PianetaMilan : #SerieA, è di #Colombo il gol del mese: premiata la rete contro il #Napoli (VIDEO) #ACMilan #Milan #SempreMilan -