Salvini prova a imitare la "prof di Corsivo" (e si mette in competizione con lei) | VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) In quella che probabilmente sarà ricordata come la peggior campagna elettorale della storia (almeno fino a questa tornata), la classifica dei momenti "più bassi" continua ad aggiornarsi quasi a cadenza quotidiana. E non si fa riferimento a temi meramente politici, ma a iniziative prese da diversi leader ed esponenti di partito che cercano in ogni occasione di salire alla ribalta trovando. Tutto parte dai social anche quando i social sono solamente sullo sfondo. Come Matteo Salvini che imita – anzi, prova malamente a imitare – Elisa Esposito, la giovane milanese salita agli onori delle "cronache" per le sue lezioni di "Corsivo" – pardon, "cörsivœ" – s TikTok. Un momento maraviglioso che è già entrato nella storia (trash) della Tv italiana.#FuoriDalCoro #Salvini #Parenzo #Boanccini ...

