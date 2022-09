Proposta di matrimonio con gaffe: Alessandro Basciano subito demolito (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre 2022 sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è arrivata la Proposta di matrimonio per Sophie Codegoni. A sorpresa Alessandro Basciano, che l’ex UeD ha conosciuto pochi mesi fa nella Casa del GF Vip 6, si è inginocchiato sul tappeto rosso con un anello in mano. Una Proposta di matrimonio che più classica non ce n’è: lui elegantissimo in abito da sera con tanto di papillon all’improvviso si è messo in ginocchio davanti a una Sophie Codegoni, stupenda in nero, spiazzata ed emozionantissima. Non se l’aspettava, sembra evidente dai video. Sophie Codegoni Proposta di matrimonio con gaffe In ogni caso quando il modello e ex corteggiatore di UeD ha tirato fuori l’anello sul tappeto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre 2022 sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è arrivata ladiper Sophie Codegoni. A sorpresa, che l’ex UeD ha conosciuto pochi mesi fa nella Casa del GF Vip 6, si è inginocchiato sul tappeto rosso con un anello in mano. Unadiche più classica non ce n’è: lui elegantissimo in abito da sera con tanto di papillon all’improvviso si è messo in ginocchio davanti a una Sophie Codegoni, stupenda in nero, spiazzata ed emozionantissima. Non se l’aspettava, sembra evidente dai video. Sophie CodegonidiconIn ogni caso quando il modello e ex corteggiatore di UeD ha tirato fuori l’anello sul tappeto ...

trash_italiano : Un giornalista inglese reagisce alla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano: “non un influencer italiano che… - DomaniLoFaccio : RT @raffinatissimo_: sophie fingendo di essere sorpresa mentre alessandro si inginocchia per la proposta di matrimonio - ItsMichael_93 : La proposta di matrimonio dei #basciagoni sul red carpet veramente imbarazzante, è si amore, ma per i riflettori - vivodijuvee : Comunque seriamente, colgo l'occasione per ricollegarmi ad un tweet che ho visto in tl sulla serietà del festival d… - EsseGi567 : Cafoni, irrispettosi e ovviamente hanno fatto tutto questo per visibilità. Nemmeno un anno insieme e la proposta di… -