Pallanuoto, Europei 2022: la Croazia e una decisione incomprensibile degli arbitri fermano il Settebello in semifinale (Di giovedì 8 settembre 2022) Si interrompe in semifinale il cammino della Nazionale italiana di Pallanuoto agli Europei di Spalato. La carica del pubblico di casa, qualche decisione più che discutibile degli arbitri e la Croazia fermano i vice campioni del mondo: il risultato di 11-10 lascia tantissimo amaro in bocca. La squadra di Sandro Campagna ha disputato la solita partita ricca di tecnica e di velocità, ma non è bastata contro una Croazia guidata da un Bijac strepitoso e che ha trovato in Marinic un protagonista inatteso. Tra due giorni si torna in vasca, contro la Spagna, con il remake della finale iridata che questa volta mette in palio solamente il bronzo. Doppio botta risposta ad inizio primo quarto: Francesco Di Fulvio apre le marcature, Edoardo Di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Si interrompe inil cammino della Nazionale italiana diaglidi Spalato. La carica del pubblico di casa, qualchepiù che discutibilee lai vice campioni del mondo: il risultato di 11-10 lascia tantissimo amaro in bocca. La squadra di Sandro Campagna ha disputato la solita partita ricca di tecnica e di velocità, ma non è bastata contro unaguidata da un Bijac strepitoso e che ha trovato in Marinic un protagonista inatteso. Tra due giorni si torna in vasca, contro la Spagna, con il remake della finale iridata che questa volta mette in palio solamente il bronzo. Doppio botta risposta ad inizio primo quarto: Francesco Di Fulvio apre le marcature, Edoardo Di ...

sportface2016 : #Pallanuoto, #Europei Spalato 2022: sfuma la finale per il #Settebello, la #Croazia si impone 11-10 - TuttocalcioS : CHE VERGOGNA!!! Il #Settebello ???? cede 11-10 alla Croazia ???? e alla squadra arbitrale e si deve accontentare della… - BriManuela : Intanto finale da panico con rigore assurdo, espulsioni e tragedia generale. A 95 secondi dalla fine la Croazia se… - zazoomblog : LIVE Italia-Croazia 5-6 pallanuoto Europei 2022 in DIRETTA: Settebello indietro all’intervallo - #Italia-Croazia… - zazoomblog : LIVE Italia-Croazia 2-3 pallanuoto Europei 2022 in DIRETTA: Settebello sotto al primo intervallo - #Italia-Croazia… -