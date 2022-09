Nizza-Colonia | scontri all'Allianz Riviera | un tifoso tedesco cade dalla tribuna | gravemente ferito VIDEO

Samuel74761954 : RT @cmdotcom: #NizzaColonia, scontri all'Allianz Riviera: un tifoso tedesco cade dalla tribuna, gravemente ferito VIDEO - cmdotcom : #NizzaColonia, scontri all'Allianz Riviera: un tifoso cade dalla tribuna, gravemente ferito VIDEO - LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: Sta succedendo di tutto a #Nizza, tra gli ultras di @ogcnice e #Colonia (@fckoeln). Ci sarebbe anche un ferito negli scont… - bennygiardina : Scontri sugli spalti dell'Allianz Riviera prima di Nizza-Colonia - Abdulrahman__42 : RT @cmdotcom: #NizzaColonia, scontri all'Allianz Riviera: un tifoso tedesco cade dalla tribuna, gravemente ferito VIDEO -

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizio ore 18.45).: Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bryan; Boudaoui, Thuram, Beka Beka; Laborde, Delort, Diop.: Schwabe; Duda, Kilian, Hubers, Schindler; ...Beer Sheva 18:45 FC Ballkani - CFR Cluj 18:45 Fiorentina - RFS 18:45 Hearts - Basaksehir 18:4518:45 Slovacko - Partizan 18:45 Villarreal - Lech 18:45 Basilea - Pyunik 21:00 Dnipro - ...Si riportano di seguito le partite in programma oggi, valide per la prima giornata della fase a gironi di Conference League: FIORENTINA – RIGAS: ore 18:45 su Sky (Sky ...Nizza-Colonia, match valevole per la prima giornata del Gruppo D di Conference League: segui con noi la Diretta Live ...