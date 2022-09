Melitopol | l’esplosione nella sede del partito di Putin che prepara il referendum per l’annessione

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il sindaco diIvan Fedorov ha fatto sapere in nottata che si è verificata un’esplosione nel quartier generale delRussia Unita. Ildistavando uno pseudo-nelle regioni occupate da Mosca per votare. L’edificio è stato fatto saltare in aria. Una notizia confermata anche dall’agenzia russa Tass che cita Vladimir Rogov, presidente del movimento pubblico “Siamo insieme alla Russia” e che accusa gli ucraini di aver bombardato lae di terrorismo. Rogov ha detto che di esplosioni se ne sono verificate due: una più piccola e una più potente. Secondo il politico la prima esplosione serviva ad attirare più persone possibili nell’area per fare una strage con la seconda bomba. su Open Leggi ...