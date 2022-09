Massimizzazione della produzione a Tvn | il Sindaco di Civitavecchia “chiama” l’Osservatorio

(Di giovedì 8 settembre 2022)– IldiErnesto Tedesco e il Vicecon delega all’Ambiente Manuel Magliani hanno scritto al Presidente del Cda delAmbientale Ivano Iacomelli e ai sindaci dei comuni facenti parte del Consorzio. Il tema è quello del funzionamentocentrale Enel di Torre Valdaliga Nord, a fronte delle notizie circa la prossima adozione di un decreto da parte del governo, seguite alla diffusione del piano di contenimento del gas del Mite che prevede per sei impianti a carbone la “”. La missiva contiene quindi una richiesta di “supportare le amministrazioni in ordine alle conseguenze per il comprensorio, sia sotto il profilo sanitario, sia sotto l’aspetto ...

'È stato stimato che laproduzione a carbone e olio delle centrali esistenti regolarmente in servizio contribuirebbe per il periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023 a una ...delle 7 centrali a carbone e olio esistenti. Stretta sul riscaldamento invernale ... dipenderà da quanto la campagna di sensibilizzazione che il ministeroTransizione ecologica si ... Tvn, massimizzazione della produzione: il Sindaco e il Vicesindaco chiedono all'Osservatorio di attivarsi Ritorno al carbone. Per fare a meno del gas russo si torna a una fonte fossile e inquinante che il mondo stava mandando in pensione. Gli obiettivi della Conferenza di Glasgow (COP ...I consigli di Assoutenti e Altroconsumo su come limitare i consumi di gas ed elettricità per far fronte all’impennata dei prezzi ...