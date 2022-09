Lorenzo Ruzza è l' orologiaio più famoso su tiktok in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Distrugge gli orologi falsi, che tutti chiamano "patacche". Lui,, milanese doc, è diventato virale sui social. E su Tik Tok vola con milioni di visualizzazioni e oltre 2 milioni di "like". Si tratta di una vera novità nel panoramano e non solo. Tantissimi vip vanno da lui per una semplice consulenza o per acquistare un orologio di lusso. Ma sanno bene che"non vede l'ora" di distruggere gli orologi falsi. (che tra l'altro sono vietati). Tempo fa, proprio a Libero, aveva raccontato: “Ho martellato circa 500 orologi falsi tolti dal mercato con questo metodo". Le sue parole hanno fatto subito il giro della Rete. Intanto, l'piùa Milano e non solo ha inventato un nuovo gadget. Che descrive così: "Si chiamawatch, detto ...