"London Bridge is down": il significato (Di giovedì 8 settembre 2022) "London Bridge is down" era la frase formulata per dare l'annuncio della morte della regina Elisabetta II al primo ministro. Morte Regina Elisabetta: cosa significa la frase “London Bridge is down” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) "is" era la frase formulata per dare l'annuncio della morte della regina Elisabetta II al primo ministro. Morte Regina Elisabetta: cosa significa la frase “is” su Donne Magazine.

ilpost : Il Regno Unito si preparava da tempo alla morte della regina Elisabetta II, per la quale è stato predisposto un com… - Agenzia_Ansa : London Bridge is down. Il Ponte di Londra è crollato. Per la scomparsa di Elisabetta II, il Palazzo ha pronto un pi… - RaiNews : Il Regno Unito è in lutto. Il rigido protocollo dal giorno della scomparsa a quello dei funerali - IlariaStyle_S : RT @m4leducata: il london bridge smontato dal fioraio per cortesia, spero che gli autori di the crown stiano segnando tutto per la decima s… - _99francesca : RT @mocciosvs: chissà se anche per silvio berlusconi esiste un messaggio in codice tipo “london bridge is down” perché se esiste per me è t… -