LIVE Fiorentina-Riga 0-0 | Cabral e Barak sprecano | Gollini salva il risultato

sportli26181512 : Conference League, tutti i risultati LIVE: Villarreal sotto in casa con il Lech Poznan: Non solo Europa League, in… - sportli26181512 : LIVE #Fiorentina-Rfs Riga 0-0: palo di Barak! Viola subito vicini al vantaggio - calciomercatoit : ??5' - Palo di Barak! Fiorentina vicinissima al vantaggio #LudogoretsRoma 0-0 #FiorentinaRFS 0-0 #UEL #UECL LIVE - violanews : Partiti! Forza viola! #FiorentinaRFS #UECL - UEFAcom_it : SI PARTE! Segui Fiorentina - RFS LIVE ?? #UECL -

Allo Stadio Franchie Rigas si sfidano per la prima giornata di Conference League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlo Stadio Franchi, la sfida trae Rigas valida per la prima giornata della Conference League 2022 - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE SintesiRigas 0 - 0 MOVIOLA 1 Inizia il ...In programma la prima giornata della fase a gironi di Europa League e di Conference, che vede rispettivamente la Roma fare visita al Ludogorets Razgrad e laospitare l'RFS Riga. Mourinho e ...La Fiorentina non riesce a sfondare nel corso del primo tempo contro l'RFS Riga in Conference League, con la squadra di Italiano che ha avuto molte occasioni, trovando sulla propria strada il portiere ...27' - Serie di cross della Fiorentina che però non vengono intercettati dagli attaccanti viola. 24' - Dopo qualche minuto di attacchi dell'RFS, è Kouame ...