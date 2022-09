L’elogio dell’ex Pallone d’Oro che incorona un azzurro | “Ha distrutto il Liverpool”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 8 settembre 2022) La prestazione con cui il Napoli ha battuto ilè stata davvero da incorniciare. Un 4-1 senza storia, con i campioni d’Europa che sono sembrati impalpabili dinanzi agli azzurri. La squadra di Spalletti è riuscita con la sua gara a far emergere tutti i difetti dei Reds, apparsi davvero irriconoscibili soprattutto nei suoi uomini chiave: pessime le prestazioni di stelle come Van Djik, Salah e Alexander Arnold. Si salvano, probabilmente, solo Alisson per il rigore parato ad Osimhen e Luis Diaz per il gol che ha reso meno amaro il passivo. Foto: Getty Images- Kvaratskhelia I commentatori inglesi non si sono tirati indietro dal criticare l’atteggiamento mostrato dai Reds, ma non sono mancati nemmeno elogi nei confronti degli azzurri. Uno di questi proviene addirittura dall’exMichael Owen, il quale ai ...