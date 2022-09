Lazio-Feyenoord oggi: orario Europa League 8 settembre, programma, probabili formazioni, streaming (Di giovedì 8 settembre 2022) Lazio-Feyenoord oggi: i biancocelesti inaugurano il loro percorso europeo 2022-2023, dove giocheranno nuovamente l’Europa League. Immobile e compagni, che vengono dalla sconfitta interna per 1-2 contro il Napoli, vanno in cerca di riscatto ospitando all’Olimpico la solida formazione olandese. Chi vincerà? Tutto in 90 minuti: ci sono tre punti importantissimi in questa sfida della prima fase della competizione, per il Girone F. La partita Lazio-Feyenoord, valida per la prima giornata dell’Europa League 2022-2023, si disputerà allo stadio Olimpico, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. Il match sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su DAZN, Sky Go e ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022): i biancocelesti inaugurano il loro percorso europeo 2022-2023, dove giocheranno nuovamente l’. Immobile e compagni, che vengono dalla sconfitta interna per 1-2 contro il Napoli, vanno in cerca di riscatto ospitando all’Olimpico la solida formazione olandese. Chi vincerà? Tutto in 90 minuti: ci sono tre punti importantissimi in questa sfida della prima fase della competizione, per il Girone F. La partita, valida per la prima giornata dell’2022-2023, si disputerà allo stadio Olimpico, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. Il match sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e in direttasu DAZN, Sky Go e ...

