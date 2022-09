Lazio, duro comunicato degli Ultras: «Meglio prevenire che curare» (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli Ultras Lazio a difesa della squadra: duro comunicato dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. La notiazie Alle proteste di Sarri si sono aggiunte quelle dei tifosi: prima sui social e da oggi anche sugli spalti. Dopo gli episodi di Lazio-Napoli e la squalifica di Danilo Cataldi, gli Ultras biancocelesti hanno diramato un duro comunicato a difesa della squadra, invitando tutti i sostenitori a riempire lo Stadio Olimpico e mostrare vicinanza alla squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Glia difesa della squadra:dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. La notiazie Alle proteste di Sarri si sono aggiunte quelle dei tifosi: prima sui social e da oggi anche sugli spalti. Dopo gli episodi di-Napoli e la squalifica di Danilo Cataldi, glibiancocelesti hanno diramato una difesa della squadra, invitando tutti i sostenitori a riempire lo Stadio Olimpico e mostrare vicinanza alla squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

