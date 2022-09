LA REGINA ELISABETTA II È MORTA. ADDIO ALL’ULTIMA GRANDE SOVRANA DELLA STORIA (Di giovedì 8 settembre 2022) La REGINA ELISABETTA II si è serenamente spenta al castello di Balmoral oggi pomeriggio. L’annuncio DELLA Royal Family ha ufficializzato una notizia che il mondo temeva dopo le ultime notizie sull’aggravarsi delle condizioni di salute. 96 anni, 70 anni di regno. Nessuno come lei. Si chiude un’epoca storica con la morte dell’ultima GRANDE SOVRANA. Il comunicato sottolinea che il Re e la REGINA consorte trascorreranno la notte a Balmoral. Inizia l’era di Carlo e Camilla. Leggi su bubinoblog (Di giovedì 8 settembre 2022) LaII si è serenamente spenta al castello di Balmoral oggi pomeriggio. L’annuncioRoyal Family ha ufficializzato una notizia che il mondo temeva dopo le ultime notizie sull’aggravarsi delle condizioni di salute. 96 anni, 70 anni di regno. Nessuno come lei. Si chiude un’epoca storica con la morte dell’ultima. Il comunicato sottolinea che il Re e laconsorte trascorreranno la notte a Balmoral. Inizia l’era di Carlo e Camilla.

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - hautevilles : RT @Quirinale: Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - WishIWasWW : RT @selseIfish: qui per ricordare la reazione della regina elisabetta dopo aver visto delle mucche #QueenElizabeth -