Inter-Bayern Monaco 0-2 | Inzaghi | “Troppi sbagli tecnici” | VIDEO

(Di giovedì 8 settembre 2022) Simone, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di0-2, partita della 1^ giornata del Girone C della Champions League 2022-2023. Ecco, dunque, in questotutte le sue dichiarazioni sul match

MatteoBarzaghi : Inter-Bayern. Indiscrezioni confermate. Ufficiale ?? Curiosità dalla distinta: il capitano sarà D’Ambrosio… - Inter : Il mister: 'Bayern avversario di valore, serviva la partita perfetta' ?? - tancredipalmeri : @Queen_Mary_Na Ma il Bayern ha giocato per tutta la partita, e fino al 60’ l’Inter era nel match e poteva pareggiare - sebastianoragu1 : RT @IStalinisti: “IL PRINCIPE DIVENTA RE NELLA NOTTE DI INTER BAYERN” (semicit.) - Ila__C : RT @IStalinisti: “IL PRINCIPE DIVENTA RE NELLA NOTTE DI INTER BAYERN” (semicit.) -

Ci si aspettava almeno una reazione d'orgoglio da parte dell'al cospetto delMonaco. Ed invece i bavaresi hanno avuto vita relativamente facile nell'evidenziare tutte le fragilità di una ...Ilè molto più forte, fa un altro sport. L'ha delle problematiche, non ha giocato bene, è vero, ma ilè una delle tre più forti al mondo. Io non posso dare grandi demeriti all'...Calciomercato Inter, la sconfitta patita al cospetto del Bayern Monaco non può non lasciare strascichi. I tifosi non hanno dubbi su Inzaghi.Il ritorno in Italia di De Ligt, il campione scappato dalla Serie A. Un incubo l’ultima con l’Inter vedi letture C'eravamo tanto voluti. La Juventus e Matthijs de Ligt… Leggi ...