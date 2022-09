In Italia più di 8 insegnanti su 10 dono donne: questione di stereotipi o stipendio poco attraente per gli uomini? (Di giovedì 8 settembre 2022) Sempre più donne lavorano nelle scuole Italiane: è il dato che emerge dalla rilevazione Eurostat rilanciata da la Repubblica. In Europa l'Italia è fra i Paesi con più insegnanti di sesso femminile. Arriva dopo soltanto Lettonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacca, Romania, Ungheria, Islanda e Slovenia. E se si guarda ai numeri recentemente diffusi dal MI, 8 su 10 docenti di ruolo sono donne (l'83,2%). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Sempre piùlavorano nelle scuolene: è il dato che emerge dalla rilevazione Eurostat rilanciata da la Repubblica. In Europa l'è fra i Paesi con piùdi sesso femminile. Arriva dopo soltanto Lettonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacca, Romania, Ungheria, Islanda e Slovenia. E se si guarda ai numeri recentemente diffusi dal MI, 8 su 10 docenti di ruolo sono(l'83,2%). L'articolo .

CarloCalenda : Le ultime settimane di campagna elettorale saranno le più aggressive da parte di destra e sinistra. Stiamo sui cont… - Mov5Stelle : ? RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A PARITÀ DI SALARIO In Italia si lavora più che negli altri grandi Paesi europei… - pdnetwork : Da una parte la #flattax, un regalo a chi non ne ha bisogno, dall'altra noi con la riduzione delle tasse sul… - perelaa : @PietroDalmazzo @stefano_jdc @pieghe @Umbe1999Ferrara Si, come dici tu è più semplice permetterti di mangiare bene… - dan94re : @__grazy87 @giuventinaa_ Evra ha detto che Juve-Borussia è stata la partita più semplice della sua vita perché Alle… -