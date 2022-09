Guida TV: programmi di stasera, giovedì 8 settembre 2022 (Di giovedì 8 settembre 2022) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 8.9.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle Film TV RAI2 TG2 Post – Speciale Attualità RAI3 La grande storia Infotainment RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Andiamo a quel paese Film ITALIA1 FBI: Most Wanted Serie TV LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME Lady D – Le verità nascoste Documentario CIELO Banlieue 13 – Ultimatum Film TV8 UEFA Europa League: Lazio-Feyenord Calcio NOVE Pearl Harbor Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 8 settembre 2022)aitv della prima serata di oggi,8.9.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle Film TV RAI2 TG2 Post – Speciale Attualità RAI3 La grande storia Infotainment RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Andiamo a quel paese Film ITALIA1 FBI: Most Wanted Serie TV LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME Lady D – Le verità nascoste Documentario CIELO Banlieue 13 – Ultimatum Film TV8 UEFA Europa League: Lazio-Feyenord Calcio NOVE Pearl Harbor Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - Floridi : La mia rubrica mensile per l'HuffPost: 'Peccati di omissioni elettorali. Guida in 4 passi per valutare i programmi' - HuffPostItalia : Peccati di omissioni elettorali. Guida in 4 passi per valutare i programmi - matteotti_g : RT @algiuf: Come se la cavano i partiti con il Clima. 20 esperti super partes, sotto la guida di @ItalianClimate @Climalteranti @Caserinik,… - infoitcultura : Guida tv oggi mercoledì 7 settembre 2022, i programmi di stasera -