Gerry Scotti, l’addio è arrivato: erano anni che lo nascondeva (Di giovedì 8 settembre 2022) Il preserale di canale 5 ha iniziato nuovamente ad intrattenere il pubblico con Caduta Libera. Ancor prima che iniziasse il game show, Gerry Scotti si è lasciato andare con alcune confessioni. Ecco quanto ha rivelato. Gerry Scotti è uno dei volti di punta di Mediaset. Uno dei conduttori più amati e apprezzati nel panorama televisivo italiano. Molti gli hanno dato il soprannome di Zio Gerry, altri lo considerano un gigante buono. Son pochi che non riescono ad apprezzarlo in quanto è davvero un uomo dal cuore d’oro. In passato ha esordito nel mondo radiofonico, oggi in qualità di conduttore, fino al 2019, ha all’attivo 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Il desiderio nascosto di zio Gerry Sicuramente ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 8 settembre 2022) Il preserale di canale 5 ha iniziato nuovamente ad intrattenere il pubblico con Caduta Libera. Ancor prima che iniziasse il game show,si è lasciato andare con alcune confessioni. Ecco quanto ha rivelato.è uno dei volti di punta di Mediaset. Uno dei conduttori più amati e apprezzati nel panorama televisivo italiano. Molti gli hanno dato il soprannome di Zio, altri lo considun gigante buono. Son pochi che non riescono ad apprezzarlo in quanto è davvero un uomo dal cuore d’oro. In passato ha esordito nel mondo radiofonico, oggi in qualità di conduttore, fino al 2019, ha all’attivo 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Il desiderio nascosto di zioSicuramente ...

RedazioneLaNews : #Milano Gerry Scotti farà uno spettacolo per Esselunga in piazza Gae Aulenti - Leone_Matteo : @pdnetwork @gdnazionale La risposta quindi è così avrebbe potuto votare a 16 anni. Aveva ragione Gerry Scotti quand… - Astrusa__ : Neanche Mike Bongiorno, Gerry Scotti e Carlo Conti messi insieme hanno fatto tante domande come alcuni qui dentro. - pazzipergerry : RT @anna_predani: @pazzipergerry @Gerry_Scotti Se le togliesse davvero 'ste scarpe che lo dice sempre e non lo fa mai,?????? a me va benissim… - anna_predani : @pazzipergerry @Gerry_Scotti Se le togliesse davvero 'ste scarpe che lo dice sempre e non lo fa mai,?????? a me va be… -