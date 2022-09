Equitazione: gli azzurri del salto in gara in Polonia e in Germania. I convocati (Di giovedì 8 settembre 2022) La Nazionale azzurra di Equitazione, specialità salto, è pronta a partire alla volta della Polonia. A Varsavia, nello CSIO4 che include anche le Finali della Longines EEF Series 2022, parteciperanno infatti Piergiorgio Bucci (con Carpe Diem J&F Champblanc), Emanuele Camilli (con Chadellano PS), l’aviere capo Lorenzo De Luca (con Scuderia 1918 Highlight), Riccardo Pisani (con Charlemagne JT Z) e il caporal maggiore Guido Franchi (con Vulcan De Retaud). Tra questi cavalieri il capo Equipe Marco Porro selezionerà il quartetto per la Coppa della Nazioni, in scena in prossimo 11 settembre, rassegna che assegnerà la vittoria nel circuito 2022 della European Equestrian Federation e soprattutto la promozione in Divisione 1. A contendersi la promozione insieme alle Italia, tra le undici Nazioni, spiccano Austria, Portogallo, Spagna e ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) La Nazionale azzurra di, specialità, è pronta a partire alla volta della. A Varsavia, nello CSIO4 che include anche le Finali della Longines EEF Series 2022, parteciperanno infatti Piergiorgio Bucci (con Carpe Diem J&F Champblanc), Emanuele Camilli (con Chadellano PS), l’aviere capo Lorenzo De Luca (con Scuderia 1918 Highlight), Riccardo Pisani (con Charlemagne JT Z) e il caporal maggiore Guido Franchi (con Vulcan De Retaud). Tra questi cavalieri il capo Equipe Marco Porro selezionerà il quartetto per la Coppa della Nazioni, in scena in prossimo 11 settembre, rassegna che assegnerà la vittoria nel circuito 2022 della European Equestrian Federation e soprattutto la promozione in Divisione 1. A contendersi la promozione insieme alle Italia, tra le undici Nazioni, spiccano Austria, Portogallo, Spagna e ...

