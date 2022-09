fisco24_info : Elezioni: Sangalli, risposte immediate su emergenze Paese: Ridurre aliquote Irpef e riformare reddito cittadinanza -

Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, aprendo il confronto con i leader politici in vista delle elezioni. Confcommercio chiede in particolare sul fronte fiscale la riduzione delle aliquote Irpef e la riforma del reddito di cittadinanza, come ha ribadito con forza il presidente. Il nuovo Governo dovrà dare risposte immediate perché in gioco c'è la tenuta economica delle PMI. Le imprese chiedono risposte immediate all'emergenza energia in raccordo con l'Europa, stabilendo in primis un tetto. Confcommercio chiede l'intervento immediato dei partiti per superare le emergenze che minacciano la ripresa economica e la stabilità del nostro Paese.