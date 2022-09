Dakota Kai: “Volevamo da subito il controllo, ecco come nasce il nome Damage CTRL” (Di giovedì 8 settembre 2022) Dakota Kai ha avuto un’ottima carriera a NXT, disputando grandi incontri durante il suo periodo di permanenza nella compagnia. Nonostante il suo successo, la compagnia ha finito per licenziarla a maggio, per poi tornare in grande stile a SummerSlam, al fianco di Iyo Sky e Bayley, unite nella stable poi diventata nota come Damage CTRL. Idee chiare dall’inizio Durante la trasmissione WWE The Bump, è stato chiesto alla stable quali fossero le origini del loro nome. Dakota Kai ha risposto a nome del gruppo e ha spiegato come è nato il nome: “Fin dall’inizio, giravamo intorno alla parola ‘controllo’. Penso che sia qualcosa che Volevamo stabilire all’interno della divisione, proprio perché ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 8 settembre 2022)Kai ha avuto un’ottima carriera a NXT, disputando grandi incontri durante il suo periodo di permanenza nella compagnia. Nonostante il suo successo, la compagnia ha finito per licenziarla a maggio, per poi tornare in grande stile a SummerSlam, al fianco di Iyo Sky e Bayley, unite nella stable poi diventata nota. Idee chiare dall’inizio Durante la trasmissione WWE The Bump, è stato chiesto alla stable quali fossero le origini del loroKai ha risposto adel gruppo e ha spiegatoè nato il: “Fin dall’inizio, giravamo intorno alla parola ‘’. Penso che sia qualcosa chestabilire all’interno della divisione, proprio perché ...

Zona_Wrestling : Dakota Kai: 'Volevamo da subito il controllo, ecco come nasce il nome Damage CTRL' - IsolaWrestling : DAKOTA KAI SI SENTE MOTIVATA DALLA PASSIONE DI TRIPLE H PER IL WRESTLING FEMMINILE - IsolaWrestling : BAYLEY E’ RIMASTA DELUSA QUANDO LA WWE HA RILASCIATO DAKOTA KAI - Dakota_kai_ita : @WWE @TripleH Stadio Olimpico, Rome - Tuttowrestling : Dakota Kai parla del suo improvviso ritorno in WWE #DakotaKai #TripleH #WWE -