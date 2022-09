Da Cdp | Mcc e Banca Sella 100 mln alle imprese | seconda tranche 25 mln del basket bond Le Pmi interessate

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 settembre 2022) Favorire l’accesso al mercato dei capitali delledi piccole e medie dimensioni, finanziarne i progetti di crescita e aiutarle a essere più competitive sia in Italia sia all’estero. Questi gli obiettivi del programma triennale dida 100 milioni lanciato nel novembre 2021 da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) ee che, grazie a unaemissione di 25 milioni, raggiunge 49,5 milioni complessivi e sostiene cinque aziende che operano in diversi settori dell’economia italiana. In particolare, la nuova emissione riguarda tre: GA.MA (leader nel settore delle tecnologie e della bellezza per i capelli e il viso), FAB (società attiva nella produzione di componenti per l’arredo) e Centro di Riabilitazione Lars (azienda specializzata ...