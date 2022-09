Cosa succede se muore la Regina: ecco il protocollo “London Bridge” (Di giovedì 8 settembre 2022) Cosa succede se muore la Regina Elisabetta: il protocollo “London Bridge” Black out dei social media, funerali a 10 giorni dalla morte, esposizione della salma per tre giorni: sono solo alcune delle disposizioni che vengono adottate dal protocollo “London Bridge”, previsto in caso di morte della Regina d’Inghilterra. La prima persona ad essere avvisata del decesso è la prima ministra britannica, in questo caso la neo eletta Liz Truss, che viene raggiunta telefonicamente da un funzionario di Sua Maestà pronunciando una frase in codice: “London Bridge is Down” (Il Ponte di Londra è caduto). Una volta ufficializzata la morte, dunque, il sito di Buckingham Palace viene ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022)selaElisabetta: il” Black out dei social media, funerali a 10 giorni dalla morte, esposizione della salma per tre giorni: sono solo alcune delle disposizioni che vengono adottate dal”, previsto in caso di morte dellad’Inghilterra. La prima persona ad essere avvisata del decesso è la prima ministra britannica, in questo caso la neo eletta Liz Truss, che viene raggiunta telefonicamente da un funzionario di Sua Maestà pronunciando una frase in codice: “is Down” (Il Ponte di Londra è caduto). Una volta ufficializzata la morte, dunque, il sito di Buckingham Palace viene ...

