(Di giovedì 8 settembre 2022) Il Corriere dello Sport parla di “magia di una notte (forse) irripetibile” scrivendo di quella vissuta ieri al Maradona per la sfida di Champions tra. Gli azzurri hanno avuto la meglio sulla squadra di Klopp, infilando ben 4 reti che potevano essere anche di più Il 4-1 aldiventa il poster d’una generazione, questa, che emozioni così possenti non le ha mai provate; e quando è finita, ben prima che del Cerro Grande fischi, il «Maradona» è il teatro d’una vita nuova. 4-1 ma lasciandosi alle spalle un rigore stropicciato da Osimhen, un salvataggio sulla linea di Van Dijk, e una bellezza stordente che sta dentro una partita interpretata da uno«superbo»: ilvienesubito, travolto dalla leggiadria d’un avversario che tra Lobotka e ...

napolista : CorSport: il Liverpool è stato soffocato dal Napoli di #Spalletti Lobotka e Anguissa danzano sul palcoscenico, abb… - ArchetipoA : Il Liverpool camminava in campo!@Gazzetta_it @CorSport ??????????????????altro che grande @RepSscNapoli - salvione : Capello: 'Napoli-Liverpool poteva finire 7-2' - salvione : Klopp dopo Napoli-Liverpool: 'Chiedo scusa ai tifosi' - salvione : Napoli-Liverpool, Spalletti: “Nessuna lezione di calcio, ma una grande partita' -

... esultanza gol Matteo Politano Hirving Lozano è pienamente recuperato dopo l'infortunio accusato durante Lazio - Napoli , ma stasera, con ogni probabilità, contro il, a destra sarà titolare ...... si è fermato anche Fabio Carvalho Parigi (Francia) 28/05/2022 - finale Champions League /- Real Madrid / foto Imago/Image Sport nella foto: Jurgen Klopp Ilarriva a Napoli in ...FenomeNapoli!", si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. Lezione al Liverpool degli azzurri, che firmano un'impresa che rimarrà nella storia: Kvaratskhelia ...Il messicano è comunque reduce da un trauma cranico, difficile che Spalletti lo schieri dal primo minuto. Per Osimhen si decide oggi Hirving Lozano è pienamente recuperato dopo l’infortunio accusato d ...